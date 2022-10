Ha rapinato un Rolex da 80mila euro a Milano ma sulla strada del ritorno, mentre transitava nel tratto casertano dell’A1, è stato fermato per un controllo dalla Polizia Stradale, scoperto e arrestato.

In manette è finito un 27enne napoletano, fermato in auto, tra gli svincoli di Capua e Santa Maria Capua Vetere, con un complice di 20 anni, che aveva un altro orologio di lusso, un Phlippe Patek, ed è stato denunciato per ricettazione.

L’operazione è stata effettuata dai poliziotti della sottosezione di Caserta Nord, che durante un normale servizio di controllo del territorio, hanno notato una Citroen C3 con a bordo i due ragazzi napoletani, che alla vista della pattuglia hanno accelerato.

Gli agenti sono comunque riusciti a fermare l’auto in una piazzola, e hanno perquisito gli occupanti; nella cintura dei pantaloni del 27enne i poliziotti della Stradale hanno trovato un Rolex, scoprendo dopo accertamenti approfonditi ma veloci che era stato rapinato poche ore prima a Milano ad un imprenditore.

Il giovane è finito in carcere.

Al complice 20enne i poliziotti hanno invece sequestrato l’altro orologio ritenuto provento di attività illecita, sebbene siano ancora in corso le indagini per scoprire dove è stato rapinato; per questo motivo il giovane è stato denunciato.