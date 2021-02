I carabinieri della stazione di Portici hanno denunciato per truffa aggravata un 27enne di Napoli e un 34enne di san Giorgio a Cremano.

Un giovane napoletano ha acquistato un paio di scarpe al prezzo di 90 euro, approfittando di un’offerta pubblicizzata sui social da uno shop online. Quando il corriere – il 27enne – ha consegnato il pacco, il cliente si è reso conto che le scarpe non fossero quelle scelte ma altre di scarsissimo valore. Sulla confezione un logo di una nota azienda di spedizioni verosimilmente contraffatto.

La vittima ha allertato i Carabinieri e fornito loro una descrizione del corriere.

I militari hanno così scoperto che il 27enne fosse effettivamente corriere per una società di trasporti, il cui titolare è il 34enne ma che avesse messo in piedi un’attività “parallela” per ingannare clienti sui social ed ottenere facili guadagni. Nella sede della ditta di trasporti, i carabinieri hanno così rinvenuto 2 pacchi identici e altri 14 nell’auto del 27enne.