Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 46enne di Portici, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.







In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici- Ercolano, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Diaz a Portici, hanno controllato un’auto con a bordo un uomo, trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 7 grammi di cocaina e di 730 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato una cantinola in uso al prevenuto a San Giorgio a Cremano, dove hanno rinvenuto circa 1,5 kg della stessa sostanza, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.