L’altra notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 43enne cosentina, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Ciro a Portici, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando una donna, ha raccontato di averla sorpresa mentre stava rubando nella cassa del suo esercizio commerciale e l’aveva fermata.
I poliziotti hanno prontamente bloccato la prevenuta, trovandola in possesso di 4 euro ed hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, che la stessa li aveva prelevati poco prima dal registratore di cassa.
|Potrebbe anche interessarti:
In Campania c’è il comune più piccolo d’Italia e uno dei borghi più belli del Belpaese: scopri dove
Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.