L’altra notte, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 43enne cosentina, con precedenti di polizia, anche specifici, per furto.







Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Ciro a Portici, sono stati avvicinati da un uomo che, indicando una donna, ha raccontato di averla sorpresa mentre stava rubando nella cassa del suo esercizio commerciale e l’aveva fermata.

I poliziotti hanno prontamente bloccato la prevenuta, trovandola in possesso di 4 euro ed hanno accertato, anche grazie alla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza dell’attività commerciale, che la stessa li aveva prelevati poco prima dal registratore di cassa.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante, mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.