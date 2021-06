Prosegue il tour tra le strutture comunali abbandonate nella città della Reggia da parte del Movimento 5 Stelle di Portici. Nuovamente l’attenzione ricade sulla storica villa Mascolo. Negli ultimi anni sono stati spesi 7,5 milioni di euro per la manutenzione ma, nonostante ciò, oggi, lo scenario è ancora di forte degrado, come denuncia Alessandro Caramiello (capogruppo del Movimento 5 Stelle).

“Nonostante gli oltre 7 milioni di euro spesi e una causa nei confronti del Comune con una transazione da 760.000 euro a favore della GepaGroup, la società che per alcuni ha gestito gli eventi nella villa, ci siamo recati nuovamente sul posto per visionare lo stato dei luoghi e abbiamo trovato il degrado – spiega Caramiello -. Tutto chiuso con delle tavole di legno. Hanno iniziato le pulizie del parco che si presenta in uno stato di degrado ben evidente. Chiediamo da anni che almeno il parco venisse messo a disposizione della collettività. Con i Consiglieri Pignalosa Aniello Pignalosa , Franco Santomartino e Domenico Avolio abbiamo documentato lo scempio di tutto il parco”.

Soldi spesi e un’area pubblica che è stata, così, sottratta alla cittadinanza. “C’era un laghetto, c’erano giostrine per bambini, c’erano strutture importanti collegate direttamente ai movimenti tellurici del Vesuvio – prosegue -. Tutto abbandonato. Tutto da buttare e i milioni di euro dei cittadini sperperati in questo modo. Cosa ha fatto l’amministrazione comunale in questi 4 anni di concreto per la cittadinanza. Purtroppo, questa amministrazione non ha nulla da vantarsi, nemmeno su Villa Mascolo, perché credo che abbiano erogato la prima tranche di 228.000 euro così come documentava la delibera entro il 10/04/2021 ed altri 532.000 euro saranno erogati entro il 31/07/2022 alla GepaGroup. Tutto senza che un giudice si esprimesse”.