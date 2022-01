Attimi di panico questa mattina intorno alle ore 13.00, quando un’abitazione, sita in in un parco di via San Cristoforo a Portici, è andata a fuoco.

Ad attirare l’attenzione dell’accaduto sono state le urla dell’anziana donna che vive da solo nell’appartamento e le fiamme le hanno bloccato la via di fuga. Immediate sono state le segnalazione dell’incendio da parte dei vicini, che oltre ad aver sentito le urla dell’anziana donna hanno visto anche un fumo acre e le fiamme uscire dalle finestre.

Dopo poco sul posto sono giunti carabinieri e Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’area e fatto evacuare gli appartamenti limitrofi.

Secondo le prime indiscrezioni, sembra che l’incidente non ha avuto conseguenze drammatiche, in quanto non c’è stato alcun ferito.

Da accertare le cause dell’incendio.