Ha chiesto 30 euro per una dose di appena 0,4 grammi di cocaina. P.L. era in Corso Garibaldi e la cessione di stupefacente ad un cliente non è passata inosservata ad una pattuglia di Carabinieri della stazione di Portici. Prima che potesse fuggire il 45enne, già noto alle ffoo, è stato bloccato e arrestato per spaccio.

E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.

Per l’assuntore è scattata la segnalazione alla Prefettura.