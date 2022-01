Gli Agenti dell’ Unità Operativa Polizia Investigativa Centrale di Napoli, dopo aver acquisito una formazione specifica attraverso la partecipazione al progetto di formazione GOAC (Gruppo Operativo Anti Contraffazione) in collaborazione con l’ANCI ed il Ministero dello Sviluppo Economico, hanno individuato in alcuni esercizi commerciali, nella zona orientale di Napoli, la vendita dei Pop-it (tavola giocattolo colorara con pallini per esercitare il tatto dei bambini ed anche come antistress) realizzati in difformità dalle normative europee.

I prodotti circa 1000 confezioni venivano sequestrati e sottoposti ad analisi per valutarne la composizione chimica del materiale e dei coloranti in assenza della certificazione del marchio CE oltre alla valutazione della pericolosità per l’uso da parte dei bambini.

Gli esercenti venivano verbalizzati ai sensi del D. Lgs.vo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli, con una sanzione da 1.500 a 10.000 euro oltre al sequestro dei prodotti finalizzato alla successiva distruzione.