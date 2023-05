Attimi di panico, la scorsa notte a Torre del Greco: in via Tortora è andato in fiamme un deposito aziendale di piante.

Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i residenti della zona, situata nella periferia della cittadina del mare e del corallo.

L’intera zona, infatti, in poco tempo è stata avvolta da una nube di fumo sprigionata dal rogo: questo il primo motivo che ha spinto i residenti della zona a dare i primi segnali di allarme.







L’incendio, naturalmente, è stato domato e la sicurezza è stata ripristinata: per fortuna non vi sono feriti ma solo danni.

Sul posto, inoltre, sono giunti anche gli agenti del commissariato di Polizia di via Marconi a Torre del Greco: i poliziotti hanno proceduto ad effettuare i primi rilievi del caso e ad avviare le indagini per meglio comprendere la dinamica e la matrice dei fatti.

Al momento, stando ai primi dati emersi, non si esclude che l’incendio abbia un’origine di tipo doloso.