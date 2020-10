Uova con vernice rossa sono state lanciate contro la sede di Confindustria Napoli, in piazza dei Martiri, nel corso di una manifestazione di Centri sociali, Cobas, e Sindacato lavoratori in lotta.

I manifestanti, un centinaio, fronteggiati da un cordone di poliziotti del reparto Mobile, hanno acceso fumogeni. In piazza anche un gruppetto di “Antifa” tedeschi, con una bandiera.

La Polizia è poi intervenuta per disperderli quando si stavano dirigendo in corteo verso la Regione. Tre bombe carta e bottiglie contro gli agenti, poi nuovi disordini in piazza Amedeo.