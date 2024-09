Gli Agenti della Polizia Locale di Napoli, della U.O. Aeroporto e Turistica,congiuntamente alla PS del Commissariato di Secondigliano, sono intervenuti all’interno dell’area dell’aeroporto al fine di contrastare il fenomeno dei noleggiatori abusivi.

Gli Agenti hanno effettuato 74 controlli di Taxi e NCC che hanno portato ad elevare 3 verbali per l’esercizio abusivo della professione e senza rilasciare la prescritta ricevuta predeterminata; 4 verbali per il prelievo passeggero fuori dai posteggi consentiti; 1 verbale ad un soggetto che aveva adibito il proprio veicolo a servizio NCC privo di alcun titolo, con consequenziale ritiro carta di circolazione e fermo amm. da 2 a 8 mesi; 2 verbali per esercizio di noleggio con conducente privo di foglio di servizio – ritiro carta di circolazione e 2 mesi di fermo amm. del veicolo.

Inoltre sono stati sorpresi due soggetti intenti alla vendita in forma ambulante senza alcuna autorizzazione, art. 147 c. 2 Legge Reg. 7 del 21/04/2022, oltre ad 1 ordine di allontanamento ex art. 9/1 DL 14/2007 nei confronti di un soggetto che esercitava nel Sedime Aeroportuale l’attività di commercio in forma abusiva.