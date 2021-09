Napoli – Un tabaccaio di Napoli, avuto in mano un gratta e vinci da 500 mila euro per una verifica, l’ha intascato ed è fuggito a bordo del proprio scooter.

Ad aver vinto migliaia di euro con un ‘gratta e vinci’ è stata un’anziana signora che, non credendo ai suoi occhi, ha dato il tagliando a un’altra persona perchè le confermasse la vincita. Ma il biglietto si è volatizzato insieme al responsabile della ricevitoria.

E alla signora non è rimasto altro che presentare denuncia ai carabinieri.

Il giorno prima, ha raccontato, aveva raggiunto una tabaccheria del centro città dove aveva acquistato un biglietto che valeva 500mila euro di premio. Per verificare la vincita, la donna ha consegnato il biglietto a un dipendente che ha validato la vincita tramite un dispositivo dedicato e per ulteriore riscontro ha consegnato il tagliando a uno dei titolari.

L’uomo l’ha preso tra le mani, lo ha messo in tasca, ha indossato il casco ed è fuggito in sella al suo scooter. In questo momento è irreperibile ma sulle sue tracce ci sono i militari dell’Arma. Nel frattempo è stato chiesto il blocco dell’incasso della vincita.