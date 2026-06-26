Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 41enne, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Luigi Serio, all’angolo con via Toscano, hanno notato il 41enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad un altro soggetto.







I poliziotti, prontamente intervenuti per interrompere l’iter criminoso, hanno raggiunto e bloccato sia il predetto, che è stato trovato in possesso di 70 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, sia l’acquirente, che è stata trovata in possesso della dose di cocaina appena acquistata.

Per tali motivi, lo stesso è stato tratto in arresto dal personale operante, mentre l’acquirente è stata sanzionata amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.