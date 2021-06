Ieri e oggi gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato e della Polizia Locale, con il supporto dei Vigili del Fuoco e di personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto a ripristinare la libera circolazione sulla pubblica via nella zona di piazza Eduardo de Filippo, via Titina de Filippo, via Giuseppe Antonio Pasquale e via Peppino de Filippo, hanno rimosso 188 paletti in metallo e 37 fioriere abusive.

Inoltre, hanno contestato 5 violazioni del Codice della Strada per divieto di sosta e sequestrato 9 motoveicoli e 7 autovetture parcheggiate in strada privi di copertura assicurativa.