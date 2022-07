Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Boccaccio hanno notato un uomo il quale, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti lo hanno raggiunto ed identificato per un 35enne napoletano accertando che si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto agli arresti domiciliari per tentata estorsione e, pertanto, lo hanno denunciato per evasione.