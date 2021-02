Ieri sera gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Vespucci una persona che stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo e che, alla loro vista, ha tentato di nascondersi tra i veicoli in sosta.

I poliziotti hanno bloccato e denunciato l’uomo, un 47enne napoletano con precedenti di polizia, e contestualmente gli hanno notificato un ordine di allontanamento e lo hanno sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché sorpreso in strada oltre l’orario consentito.

Stanotte, inoltre, transitando via Nolana hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti l’hanno bloccato trovandolo in possesso di un coltello a scatto con una lama della lunghezza di 9 cm e lo hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato poiché sorpreso in strada oltre l’orario consentito e perché non indossava la mascherina di protezione.