Durante un sopralluogo in Via Ausilio a Napoli presso l’area ex area mercato ortofrutticolo, gli agenti della U.O.T.P hanno rinvenuto un cane di razza meticcia rinchiuso in un piccolo locale in pessime condizioni igienico sanitarie e sigillato da una rete metallica, all’interno di una struttura fatiscente e in totale stato di abbandono.

Gli operatori hanno subito richiesto l’intervento del personale veterinario competente della ASL Napoli 1 che ha prelevato il cane, lo ha microchippato e trasferito presso una struttura adeguata a ricevere le cure del caso.