Ercolano – “Dei delinquenti hanno provato ad introdursi nella biglietteria del museo archeologico virtuale. Un’azione ignobile, rubare in un luogo della cultura significa voler sottratte ad una comunità la propria anima”. Ne dà notizia il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto.

“Quanto è accaduto al Mav la scorsa notte è sconcertante. Spero – commenta il primo cittadino – che chi ha attaccato il nostro museo sia assicurato al più presto alla giustizia.

L’amministrazione sta facendo un grande investimento per installare la recinzione e per garantire maggiore sicurezza e dignità ad un luogo straordinario come il museo archeologico virtuale. Continueremo ad investire in cultura, perchè in questo momento l’istruzione e la bellezza rappresentano le armi più potenti che abbiamo a disposizione per riscattare il nostro territorio. La criminalità in ogni sua forma non vincerà”.