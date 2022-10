E’ ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, in stato cosciente e vigile e in codice giallo, un 59enne di Torre del Greco.

L’uomo, che al memento riporta condizioni non gravi e preoccupanti, sarebbe stato investito ad Ercolano: al momento dell’incidente, infatti, passeggiava in via Patacca quando è stato investito da una donna che era al volante di un’auto. I motivi sono ancora tutti da accertare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Tenenza e quelli della Stazione di Portici.