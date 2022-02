“Attendiamo di leggere cosa è scritto nella relazione all’attenzione del Consiglio dei Ministri. E’ certamente una sconfitta per l’intera città. Se si è arrivati a questa decisione probabilmente qualcosa è stato sottovalutato e qualcosa è stato sbagliato.

E’ necessario che mi assuma le mie responsabilità. È giusto che anche i partiti, tutti, centrodestra e centrosinistra, aprano un’ampia riflessione. Castellammare è una città complessa. Ci saranno modi e tempi di approfondire nei prossimi giorni.

Ho onorato la mia carica fino all’ultimo momento, lavorando giorno e notte solo e solamente per la mia città. Instancabilmente, come in ogni momento di difficoltà che abbiamo attraversato, emergenza sanitaria compresa”.

Lo dichiara Gaetano Cimmino in relazione allo scioglimento del consiglio comunale di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche.