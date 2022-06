Ancora una volta la morte corre lungo la strada. Ancora una vittima improvvisa di un destino infame. Questa volta a lasciare la vita lungo la strada è Ciro, un giovane corallino.

Aveva, infatti, soltanto 30 anni il giovane che ha perso la vita sull’asfalto.

Il 30enne di Torre del Greco stava percorrendo la statale sorrentina a bordo di un mezzo a due ruote.

Ad un certo punto, per motivi ancora tutti da chiarire e definire, il giovane di Torre del Greco resta coinvolto in uno scontro frontale.

Per il giovane c’è stato ben poco da fare: per lui la morte non ha lasciato spazio a cure mediche o interventi sanitari.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i primi soccorsi che sono stati effettuati, purtroppo senza successo, sul posto dell’incidente.