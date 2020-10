Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono di 633 casi.

In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 18.530 per 633 nuovi casi su 9.232 tamponi (682.704 dall’inizio della pandemia).

Il nuovo contagio in 9 giorni ha aggiunto i 5.155 casi positivi. Dopo il picco di 769 positivi in più del 9 ottobre, negli ultimi due giorni il dato è sceso di oltre 100 casi al giorno, ma la curva epidemica resta elevata. Cresce il numero di persone ricoverate negli ospedali, ma il Governatore e l’Unità di crisi rassicurano i cittadini sulle ampie capacità di assorbimento all’interno del sistema sanitario pubblico, diffondendo le cifre a supporto. Ad oggi sono 61 i degenti in terapia intensiva, su 110 complessivi, mentre sono 664 i degenti negli ospedali, dove i posti disponibili complessivamente sono 820.

Si tratta di margini che al momento l’autorità sanitaria ritiene sufficienti per l’attuale rapporto tra nuovi positivi sintomatici e guarigioni.

Preoccupano invece i tanti positivi asintomatici costretti all’isolamento fiduciario nelle proprie case, dove in alcune circostanze c’è il rischio di contagiare i parenti.

Per queste ragioni a Ponticelli è stato aperto un albergo per le quarantene, con un massimo di 188 posti. Se cresce comunque la domanda di ricoveri, da due settimane si è registrato un deciso aumento della mortalità. Nelle ultime 72 ore sono stati 9 i decessi, 2 dei quali nell’ultimo giorno. Intanto, dal Ministero sono attesi medici, infermieri e mezzi per supportare il sistema sanitario, alle prese proprio con le migliaia di persone in isolamento fiduciario. Per proteggere le persone e il sistema sanitario e ospedaliero, sono in corso su vasta scala le vaccinazioni contro l’influenza, con priorità per le persone con patologie, gli anziani ultra65enni e i bambini fino a 6 anni. Sul territorio i Prefetti stanno predisponendo la vigilanza sull’osservanza delle norme di contenimento. La collaborazione dei singoli di qualunque età è decisiva per evitare che la pandemia raggiunga livelli ancora più alti, ha ricordato a Salerno Vincenzo De Luca, intervenendo durante una manifestazione pubblica. De Luca ha sottolineato la necessità di adottare comportamenti rigorosi anche nella sfera privata, negli ambiti familiari, dove il Report nazionale riferisce si siano sviluppati molti contagi per effetto dei ritorni dalle vacanze all’estero o in zone calde dal punto di vista epidemico. Con il prossimo via libera al Dpcm, nei prossimi giorni scatteranno le sanzioni, particolarmente dure nei confronti di chi viola la quarantena.