Napoli – Hanno risposto in 165 alla selezione di medici per gli ospedali della Campania indetta dal Dipartimento della Protezione civile. Il Governo aveva aperto la procedura per “arruolare” 450 specialisti da inviare in Campania per supportare gli ospedali impegnati sul fronte dell’emergenza sanitaria.

È il numero richiesto dalla Regione Campania a partire dal 28 ottobre scorso.

Il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato all’Unità di Crisi che sono state inviate al Dipartimento 165 domande, cosi divise: 27 anestesisti, 20 infettivologi, 38 pneumologi, 80 medici di chirurgia. Lo riferisce l’Unità di crisi. «Sono ora in corso le istruttorie e le verifiche sulla base delle disponibilità comunicate, anche perché in relazione al precedente bando è stato registrato un numero notevole di defezioni».

La Regione Campania apprezza lo sforzo del Governo e della Protezione Civile, «in considerazione del fatto che nelle settimane scorse, dopo le richieste avanzate già a inizio ottobre, non erano arrivati che pochi medici rispetto alle necessità segnalate».

Di qui la richiesta della Regione, che ha chiesto un bando riservato esclusivamente alla Campania. «Ci si augura stavolta che non vi siano rinunce, e che si possa così proseguire, come già si sta facendo, nel rispondere a una criticità segnalata da mesi, in particolare per quanto riguarda gli anestesisti».