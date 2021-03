Festa “clandestina” ieri alla vigilia della zona rossa nell’isola di Ischia. Dodici giovani in un hotel con musica e buffet, tutti sanzionati dai carabinieri.

Erano le 22:30 circa e in 12 – 8 maggiorenni e 4 minorenni – festeggiavano il 18mo compleanno di uno di loro in un hotel di Forio D’Ischia. Quando i militari della locale stazione sono intervenuti hanno sanzionato i presenti e anche il titolare della struttura, poi chiusa per 5 giorni.