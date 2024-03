Un passeggino per nascondere droga, il trucco di un 33enne arrestato dai Carabinieri. Le manette nell’ambito di un servizio di controllo del territorio di Ercolano.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Ercolano. Decine di militari in campo, numerose le pattuglie dislocate nei luoghi più frequentati della città.







Denunciato un 29enne torrese, sorpreso in strada con un coltello a scatto.

Stessa sorte per un 14enne di Ercolano. Nelle tasche una lama tagliente con meccanismo a farfalla.

E poi la storia di un 33enne del posto, beccato dai Carabinieri mentre cedeva una dose di droga nei pressi della sua abitazione. Dalla perquisizione domiciliare è emerso altro stupefacente.

Pochi grammi di hashish – appena 6 stecchette pronte allo smercio – ma nascosti in un passeggino.

Il 33enne è finito in manette, arrestato per spaccio di droga. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.

Non sono mancate le contravvenzioni al codice della strada. 4 i veicoli sequestrati, oltre 15 le violazioni contestate. Molte per guida senza assicurazione o casco.

I Controlli continueranno anche nelle prossime ore.