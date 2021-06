I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio G. D., 24enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Controllato in via Pugliano è stato trovato in possesso di un panetto di marijuana. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto 14 dosi della stessa sostanza per un peso complessivo di 109 grammi e materiale per pesare la droga. D. è stato tradotto al carcere di Poggioreale, in attesa di giudizio.