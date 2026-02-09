Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di Ercolano per evasione.







In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione a Ercolano, dove hanno sorpreso il 23enne; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il prevenuto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella provincia di Alessandria.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.