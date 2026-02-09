Nello scorso pomeriggio, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 23enne di Ercolano per evasione.
In particolare, gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione a Ercolano, dove hanno sorpreso il 23enne; dagli accertamenti di seguito esperiti, gli operatori hanno accertato che il prevenuto era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari nella provincia di Alessandria.
Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.
|Potrebbe anche interessarti:
In Campania c’è il comune più piccolo d’Italia e uno dei borghi più belli del Belpaese: scopri dove