Ercolano – I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per spaccio di stupefacenti una 35enne del posto già nota alle forze dell’ordine.

E’ accaduto proprio ad Ercolano, in zona Pugliano.

La donna è stata notata dai militari mentre cedeva ad una persona un involucro in cambio di denaro. Bloccati entrambi, sono stati perquisiti.

Il “cliente” nascondeva nelle tasche la stecchetta di hashish appena acquistata, mentre la donna aveva addosso una banconota da 10 euro utilizzata per il pagamento della droga.

Arrestata per spaccio la donna è stata sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio. Prima di finire in manette la 35enne ha minacciato i militari, promettendo loro che gliel’avrebbe fatta pagare.

L’acquirente è stato segnalato alla Prefettura.