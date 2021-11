San Giorgio A CremanoDalla relazione pubblicata sul sito della Asl Na 3 Sud, emerge innanzitutto un dato, ovvero che nella fascia di età tra i 12 e i 17 anni, solo il 57% della popolazione afferente al Distretto 54 (San Giorgio A Cremano e San Sebastiano al Vesuvio), risulta aver ricevuto il vaccino; questo, su un totale dell’83 % dei vaccinati con prima dose e del 73% con la seconda. Un gap che va colmato, soprattutto se consideriamo che attualmente, tra gli ambiti maggiormente attenzionati in fatto di contagi, vi sono proprio le scuole.

Rispetto alla terza dose invece, sempre in base ai dati della Asl, risultano 630 le persone che lo hanno ricevuto. Vi ricordo a tal proposito che categorie interessate dalla terza dose sono:

– gli immunocompromessi e i soggetti iperfragili; over ’80, ospiti e personale delle Residenze sanitarie assistite (Rsa); personale sanitario; over ’60; personale docente e non docente, anche universitario;

inoltre il Ministero della Salute ha fatto sapere che dal 1 dicembre 2021 sarà possibile somministrare la terza dose anche ai 40enni e 50enni.

Sempre, purchè siano passati 6 mesi dalla seconda dose o dalla dose unica.

Per tutte le info sui vaccini, basta contattare i seguenti numeri della Asl Na3 Sud: 081/9633169, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 ed il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30, oppure inviare una mail a: relazionipubbliche@aslnapoli3sud.it; vaccinocovid.sangiorgioac@aslnapoli3sud.it

SCUOLE:

Attualmente il totale dei positivi è di 11 contagiati. Nel dettaglio:

– 4 alla DORSO appartenenti alla stessa classe, che hanno portato 26 persone in quarantena fino al prossimo 18 novembre;

– 1 alla DE FILIPPO che ha portato 27 persone in sorveglianza sanitaria e attualmente in attesa del primo tampone (in base all’esito si prenderanno i provvedimenti di quarantena o di prosecuzione della sorveglianza sanitaria con rientro a scuola);

-1 alla MASSAIA. E’ ancora in corso il tracciamento dei contatti.

-1 all’ITI MEDI, che ha portato 28 persone in sorveglianza sanitaria e attualmente in attesa del primo tampone.

– 4 nel plesso MARCONI, appartenenti alla classe che il 3 novembre è stata posta in quarantena. Dopo l’esito dei tamponi, oggi la classe è rientrata in presenza ma su 17 persone (tra alunni e docenti) 4 sono ancora positivi.

– Inoltre vi sono 4 positivi al tampone antigenico nel plesso FORMISANO in una sola classe. I medici UOPC stanno valutando i provvedimenti da adottare. Nel frattempo domani il gruppo classe non sarà presente a scuola

– 2 positivi, non collegati tra loro, al LICEO URBANI, la cui ultima presenza però non ha portato ad alcun tipo di provvedimento, perchè fuori dalle 48 ore.

Rispetto invece ai dati dei CONTAGI IN CITTÀ:

– i positivi attuali sono 52.

– i positivi dell’ultima settimana al tampone molecolare sono 25 su 352, pari al 7.10%

– i positivi dell’ultima settimana al tampone antigenico sono 14 su 598, pari al 2.34%

– i positivi dell’ultima settimana totali (molecolare+antigenico) sono 39 su 950 = 4.11%

Nell’ultima settimana emerge infine un aumento dei positivi fino ai 26 anni, con un particolare incremento in età scolare (quadruplicata fascia 0-18). Calo per gli over 26, quasi dimezzati nell’ultima settimana.