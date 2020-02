Napoli – “Abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro. Sarà il Ministero, com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale”. Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca“.

“Non sono focolai campani, ma da `migrazione`”. Lo ha detto Maurizio Di Mauro, direttore generale dell`Ospedale dei Colli, a Napoli, che comprende anche il Cotugno, centro di riferimento per le malattie infettive. E` dal Cotugno che sono stati inviati a Roma, all`Istituto superiore di Sanità, i due tamponi relativi ai casi di probabili positivi registrati i cui risultati saranno noti nella giornata di oggi. Si tratta di due donne, entrambe di ritorno dal Nord Italia.

“Una delle due pazienti verrà trasferita all`ospedale Cotugno di Napoli – ha affermato – l`altra, la paziente dell`ospedale di Vallo della Lucania, è al momento in isolamento, e non so se sarà trasferita da noi, al momento non abbiamo notizie in questo senso, probabilmente potrebbe essere disposto oggi”. Le pazienti presentavano sintomi blandi quando si sono recate in ospedale. Le loro condizioni non preoccupano.

Sono due i test che sarebbero risultati positivi al Coronavirus inviati a Roma dall’ospedale Cotugno. Le due donne sono una 24enne casertana (ora al Cotugno) e l’altra di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno che opera come tecnico di laboratorio a Cremona e che due giorni fa ha fatto ritorno dai suoi familiari proprio a Vallo. E’ stato ricostruito il percorso degli ultimi giorni delle due persone positive al tampone. Vengono entrambe dal Nord, una delle due si è presentata direttamente in ospedale, l’altra risulta asintomatica.