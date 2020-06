Napoli – Ieri sera gli agenti del Commissariato Posillipo, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti presso l’ospedale Fatebenefratelli in via Manzoni per una lite.

I poliziotti sono stati avvicinati da due infermiere che hanno raccontato di essere state aggredite da un uomo che, all’invito ad allontanarsi da un reparto, si era rifiutato aggredendole.

Gli agenti hanno individuato l’uomo che, ancora all’interno del reparto, ha continuato ad inveire contro gli operatori sanitari e, dopo una viva resistenza, è stato bloccato e denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale e rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.