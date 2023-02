La vicenda dei dati hackerati al Comune di Torre di Torre del Greco sembra non avere fine.

I dati sono stati rubati tre mesi fa, nel novembre del 2022, e da allora si sta verificando un vero e proprio incubo: prima una richiesta da parte dei pirati informatici di circa 200 mila euro pervenuta al comune situato alle falde del Vesuvio, adesso si vocifera la pubblicazione di parte di quei dati sensibili in rete.

Infatti, stando ad alcune voci, i pirati starebbero divulgando parte di quanto ‘rubato’ illecitamente al comune corallino e lo starebbero lanciando in rete: sul web decine di file contenenti informazioni anagrafiche, delibere, determine, dati relativi a bandi di gara e intere annualità riferite ai ruoli di incasso dei tributi comunali.

Sul caso, comunque, proseguono le indagini degli inquirenti al fine di mettere fine alla vicenda che ormai da mese tiene sotto scacco il comune di Torre del Greco e l’amministrazione comunale della cittadina che in primavera dovrà fronteggiare le elezioni amministrative.

Intanto, il Dirigente al settore C.E.D., dott. Gennaro Russo, ha comunicato che trattasi soltanto di atti già resi pubblici e divulgati dall’Ente stesso ai fini delle esigenze di Trasparenza amministrativa, e non invece di dati sensibili dei cittadini torresi.

Tale accadimento, pertanto, resta da inquadrarsi nel mero solco delle attività a fine estorsivo poste in campo dagli hackers e sulle quali stanno lavorando, sin dai primi giorni, gli Agenti di Polizia Postale.

In riferimento, invece, ad una citata email dell’Agenzia Nazionale per la Cyber sicurezza, inviata al comune di Torre del Greco, il Dirigente al settore C.E.D. ha precisato che l’invio della stessa è avvenuta in data 31 Gennaio e che nel corso della giornata odierna, gli appositi Uffici provvederanno ad inviare dettagliata relazione inerente la descrizione delle vicende, nonchè, le attività poste in essere per la messa in sicurezza della struttura informatica dell’Ente di Torre del Greco.

Continua, nel frattempo, il solerte lavoro di re-inserimento dei dati, per l’aggiormamento del settore Anagrafe e Stato Civile, per i quali è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con specifici dipendenti dell’Ente comunale.