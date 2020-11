Napoli – Resta chiusa la scuola in Campania, anche con la zona rossa.

«Le attività in presenza dei servizi dell’infanzia e delle prime classi della scuola primaria riprenderanno dal 24 novembre, previa effettuazione di screening su base volontaria sul personale docente e non docente e sugli alunni.

Per gli ordini e gradi scolastici diversi, l’Unità di crisi regionale all’unanimità ha ritenuto di dover confermare la didattica a distanza», si legge nella nota.

Nel frattempo, quindi, scattano le indagini epidemiologiche preventive.

Il 24 novembre cade nella settimana in cui scade la zona rossa che inizia per de settimane dal 15 novembre. Al di là di queste piccole aperture, la scuola in Campania resta chiusa.