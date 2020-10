Napoli – Da oggi, primo ottobre, parte la campagna di vaccinazioni anti-influenzali in tutta la Campania grazie alla dotazioni di 1.800.00 vaccini acquistati nello scorso mese di aprile e distribuiti alle Asl e ai medici di famiglia.

Saranno in dotazione anche alle farmacie, anche se non potranno per norma ministeriale, somministrali direttamente.

La distribuzione sarà effettuata in due fasi: subito il vaccino coprirà 1 milione e 800mila cittadini, poi toccherà agli altri 2 milioni e 200mila entro il 15 ottobre.

Le vaccinazioni anti influenzali eviteranno confusione nell’assistenza sanitaria e ospedaliera.

Sars-Cov-2, cioé il coronavirus, e le diverse influenze stagionali possono rivelarsi con sintomatologie simili, benché distinte nell’evoluzione dell’infezione.

L’Unità di Crisi ha preparato un protocollo che consentirà in 24 ore di distinguere le tipologie di casi.