Torre del Greco – Una giornata di screening anti COVID-19 per i cittadini di Torre del Greco.

L’iniziativa, in calendario per sabato 19 dicembre p.v., è stata organizzata dalla Cooperativa di medici “MediCoop Vesevo”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Giovanni Palomba.

Nello specifico, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, stazionerà nell’area parcheggio “Palatucci” di via A. De Gasperi – area lato mare antistante il cancello carraio “La Salle” – un truck per l’effettuazione di Tamponi antigenici gratuiti ai cittadini di Torre del Greco, esclusivamente indicati dai rispettivi medici di famiglia.

La somministrazione dei tamponi antigenici, rientra nello screening di massa organizzato dall’ASL Napoli 3 Sud e dalla Regione Campania.

Firmata, inoltre, dal Dirigente al IX Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, Com.te Salvatore Visone, anche l’ordinanza n. 4621 con la quale è istituito un divieto di sosta temporaneo nell’are del parcheggio “Palatucci” per il lato mare antistante il cancello carraio “La Salle” a partire dalle ore 07.00 alle ore 19.00 di sabato 19 dicembre.

“Una iniziativa importante – le parole del primo cittadino – che abbiamo inteso cogliere con prontezza, per offrire un ulteriore possibilità alla popolazione in un momento particolare in cui l’emergenza epidemiologica è ancora in atto di controllarsi in sicurezza. Ringrazio l’intera Cooperativa medica promotrice dell’evento per quanto sarà messo in campo. In tal modo, i nostri cittadini potranno approfittare di un’intera giornata per ricevere la somministrazione del Tampone”.