San Giorgio a Cremano – Nelle scuole, nell’ultima settimana, si sono verificati 96 nuovi casi

Ecco tutte le informazioni riguardanti la situazione Covid in città date dal sindaco Giorgio Zinno.

Cari concittadini, i casi positivi attuali a San Giorgio a Cremano sono 3171.

La crescita dei casi positivi si è bloccata rispetto alla settimana scorsa, con un incremento di soli 62 casi totali.

Abbiamo sfiorato 1000 guarigioni in 7 giorni; pertanto la curva, dopo circa un mese, appare in discesa in virtù della diminuzione della percentuale di positività che passa dal 24.6 al 17.2%. Si è quasi dimezzato anche il parametro dei nuovi positivi settimanali su 100mila abitanti: da 4360 a 2584.

Nelle scuole, nell’ultima settimana si sono verificati 96 nuovi casi tali da portare a provvedimenti da parte della Asl.

– 5 nella scuola dell’Infanzia con 5 classi in quarantena

– 52 nelle primarie con 33 classi tra quarantena a sorveglianza sanitaria

– 39 nelle secondarie di primo e secondo grado, tali da portare 12 classi tra quarantena e sorveglianza sanitaria.

Questi dati non si riferiscono ai dati totali ma solo quelli gestiti dalla Asl, per cui sono stati resi necessari provvedimenti.

Rispetto ai tamponi, per sopperire alle numerose richieste da parte di coloro che devono sottoporsi a tamponi, il drive in via Marconi resta aperto due volte la settimana anche di pomeriggio quando necessario, grazie allo sforzo della nostra straordinaria Protezione Civile e del personale della Asl.

Un decreto legge del 7 gennaio stabilisce inoltre che per gli studenti delle scuole secondarie di I e II grado, sono disponibili tamponi gratuiti anche presso le farmacie convenzionate, con specifica ricetta bianca elettronica del proprio medico di base.

VACCINAZIONI PEDIATRICHE:

La piattaforma SORESA sta generando convocazioni erronee per le seconde dosi di vaccino ai bambini fra i 5 egli 11 anni. I pediatri di San Giorgio a Cremano raccomandano di ignorare le convocazioni e di tener presenti solo quelle avute al momento della prima somministrazione.

Vi ricordo che fino al 1 Febbraio 2022 le vaccinazioni pediatriche si svolgeranno ancora presso la Asl di via Marconi, mentre dal 2 febbraio, i bambini saranno vaccinati presso il centro vaccinale in via Mazzini in modalità OPEN DAY ( quindi senza prenotazione) ogni MERCOLEDI dalle 14-20 ( ultima accettazione ore 18) e SABATO dalle 8-14 (ultima accettazione ore 12).

VACCINAZIONI ADULTI:

Resta confermata la prenotazione. Per la PRIMA DOSE: https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino oppure

https://opendayvaccini.soresa.it

Per la SECONDA DOSE: la prenotazione è rilasciata all’atto della somministrazione della prima dose;

Per la TERZA DOSE:

prenotarsi al link https://opendayvaccini.soresa.it;

Vi ricordo anche che la Asl Na 3 Sud sta risolvendo ancora i problemi relativi ai servizi informatici, sorti in seguito ad un attacco hacker . In attesa del totale ripristino, per cui potrebbero essere necessarie ancora alcune settimane, l’azienda ha messo a disposizione un numero di telefono a cui rivolgersi per informazioni, sia sui servizi all’utenza che per l’emergenza Covid: 081 184 08 323 (lunedì-venerdì: 8.30/18 e il sabato: 8.30/12.30).

Inoltre, per richiedere informazioni specifiche su: stato richiesta ed esecuzione dei tamponi, è possibile telefonare al numero verde della Asl: 800936630.

In conclusione, riepilogo anche le nuove regole disposte dal governo, in vigore dal 1 Febbraio, in materia di GREEN PASS.

Non sarà necessario per negozi al dettaglio di alimentari e prima necessità:

– prodotti alimentari e bevande (resta escluso in ogni caso il consumo sul posto);

– surgelati;

– animali domestici e alimenti per animali domestici;

– articoli igienico-sanitari;

– ottici;

– combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Per attività e servizi relativi alla cura della salute:

– farmacie, parafarmacie;

– articoli medicali e ortopedici;

– sempre consentito l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie veterinarie, per prevenzione, diagnosi e cura.

Per uffici di Pubblica Sicurezza e giudiziari:

– forze di polizia e polizie locali,

– uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce o per richieste di interventi giudiziari a tutela di minori o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine.