San Giorgio a Cremano – Il sindaco elenca le scuole con positivi al Covid

Attualmente all’interno della scuola “IV Stanziale” è stato accertato un caso di positività di una maestra e grazie all’intervento tempestivo della dirigente scolastica Patrizia Ferrione e dei medici dell’UOPC, è stata immediatamente messa in quarantena l’intera classe (nella quale sono stati rilevati due altri casi) ed è stata avviata la sanificazione delle aree interessate.

– Situazione analoga anche all’istituto comprensivo Don Milani-Dorso, dove vi sono tre classi su 27 in quarantena. Anche qui la dirigente Adele Pirone, ha tempestivamente attivato tutte le procedure previste dalla norma, confermando che le attività didattiche per le altre classi possono proseguire in sicurezza.

Mi preme chiarire che tutti gli istituti scolastici sono continuamente monitorati grazie alla proficua collaborazione tra i dirigenti scolastici, l’assessore Giuseppe Giordano, la mia segreteria e i medici dell’UOPC e che ogni procedura a tutela della salute dei bambini è stata tempestivamente adottata.