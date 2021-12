San Giorgio a Cremano – Registrato in città più di 300 persone positive al Covid-19: in due anni di pandemia non avevamo mai registrato un dato così alto.

Circa trecento concittadini hanno contratto il virus in una settimana.

Un dato allarmante perché, se è vero che la maggior parte dei positivi è asintomatica o ha sintomi lievi, il rischio di ospedalizzazione, intubamento o morte non è escluso.