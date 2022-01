Portici – Un consistente incremento della campagna vaccinale che registra un numero di 42.729 cittadini vaccinati che hanno ricevuto la prima dose, 37.481 cittadini con seconda dose e 25.543 con terza dose per un totale di 105.753 dosi inoculate. Numeri in crescita anche per le dosi di vaccino a bambini dai 5 agli 11 anni: 940 quelle inoculate finora.

Si conferma il dato tendenziale in diminuzione del numero di contagi nella settimana dal 17 al 23 gennaio con il numero di guariti, 1304, superiore al numero di persone contagiate nella settimana di riferimento,1197 su 7328 tamponi effettuati.Le persone residenti a Portici attualmente contagiate ed in isolamento è di 2.080 Cittadini.

Per informazioni si puo’ mandare una email a vaccinocovid.portici@aslnapoli3sud.it mentre per le vaccinazioni domiciliari l’indirizzo è centromobilevaccinale@aslnapoli3sud.it