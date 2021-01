Portici – Ecco il calendario degli interventi programmati e realizzati:

Il giorno 30 Dicembre 2020 sono stati eseguiti Interventi di Sanificazione dei plessi scolastici comunali mediante nebulizzazione di disinfettante Virucida,Fungicida, Microbattericida e Battericida con uso del prodotto “Perox “presidi medico chirurgici n.19829 registrato presso il Ministero della Salute.

Gli interventi sono stati eseguiti nei seguenti Istituti comprensivi : I Ic Don Bosco/Melloni ( C.so Garibaldi e Via Roma), II Ic DaVinci/Comes/DonMilani ( Via C.V.Veneto e V. Le Bernini), III Ic DonPeppeDiana ( Via S. Cristofaro e Via Scalea) .

Nella giornata di Lunedì 04 Gennaio c.a. sono state effettuate le operazioni di Sanificazioni ai seguenti Istituti comprensivi: IV Ic De Lauzieres ( Materna ed Elementare P. le De Lauzieres e P.le Gradoni,Plesso Via Dalbono ), V Ic Caportano/Santagata ( Via Caportano, V. le Tiziano e Via Poli), Scuola Materna Comunale Via Gianturco.