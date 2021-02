Pompei – Campagna vaccinale ai nastri di partenza. Amministrazione comunale al lavoro anche nel fine settimana per definire l’area e le procedure tecniche per la realizzazione di un centro vaccinale sul territorio pompeiano.

Tecnici comunali e responsabili dell’Asl hanno effettuato dei sopralluoghi in diversi siti sul territorio di Pompei individuando Piazza Falcone e Borsellino come l’area adatta per conformazione logistica ad ospitare l’hub vaccinale fortemente voluto dal primo cittadino Carmine Lo Sapio.

In particolare, il sito individuato è l’area di Piazza Falcone e Borsellino retrostante il supermercato “Decò”. Stretti i tempi. La realizzazione della tensostruttura è già partita e sarà completata nel giro di una settimana.

Successivamente, l’Asl provvederà a stilare un calendario di vaccinazione seguendo l’ordine di priorità delle categorie di cittadini individuate dal Ministero della Salute. Le persone individuate verranno contattate direttamente dell’Azienda Sanitaria che fornirà indicazioni sui tempi e modi secondo cui gli verrà somministrato il vaccino.

“Vaccinarsi è una scelta individuale che diventa una scelta per tutelare non solo se stessi, ma l’intera comunità – è il commento del sindaco Lo Sapio – Se sapremo essere uniti, non solo ci salveremo dalla pandemia, ma salveremo anche l’economia, il lavoro, il nostro futuro e quello dei nostri figli”.