Napoli – In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 237.925 totali per 1.637 nuovi casi su 18.393 tamponi esaminati in laboratorio, compresi 3.125 test antigenici. Dall’inizio della pandemia sono stati processati 2.629.484 tamponi (di cui 56.498 antigenici).

Tra i nuovi positivi, 68 presentano sintomi evidenti, mentre 1.430 risultano asintomatici e 139 sono le persone rivelate positive dai test antigenici. Per il terzo giorno consecutivo il nuovo contagio si conferma sopra quota 1.600 casi. Negli ultimi 10 giorni i tamponi positivi riscontrati sono 15.242.

Nel frattempo, sono state accertate 15 vittime del coronavirus in Campania, 10 delle quali registrate nelle ultime 48 ore con 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​. Il totale è ora di 3.981 morti dal marzo 2020. In calo i posti occupati nella terapia intensiva, dove sono in cura 106 pazienti (su una dotazione complessiva di 656 posti letto). Anche nei Reparti Covid dedicati sono diminuiti i ricoverati, ora 1.399, 26 degenti in meno rispetto al giorno precedente.

Restano a disposizione 1.761 dei 3.160 posti letto complessivamente disponibili in Campania, sommando strutture pubbliche e private convenzionate. In Italia sono stati riscontrati nelle ultime 24 ore 13.098 casi positivi e 316 morti. Il Ministero della Salute si prepara ad attribuire le fasce di rischio alle regioni, oggi in gran parte gialle, ma con diverse province in lockdown.

Campania confermata nella fascia gialla, avendo un indice di trasmissione del virus (Rt) pari a 0,8, cioé sotto l’1 stabilito come soglia critica. Tuttavia, l’alto numero di contagi quotidiani viene considerato un rischio dal Governatore Vincenzo De Luca, che richiede al Governo l’attivazione di controlli in occasione del week end di carnevale. Intanto, a causa dell’alta incidenza delle varianti del coronavirus in Italia, è stato prorogato dal governo fino al 25 febbraio lo stop alla mobilità tra le regioni (è in vigore dallo scorso dicembre).