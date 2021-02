Ulteriore balzo in avanti per la curva dei contagi in Campania dove il tasso di incidenza dei positivi oggi è dell’11,23%.

Secondo i dati dell’Unità di crisi della Regione Campania sono 2.519 (di cui 467 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi positivi su 22.416 tamponi esaminati.

Ieri l’incidenza era del 10,08%.

Undici le persone decedute, delle quali nove nelle ultime 48 ore, e 1779 le persone guarite.

Aumentano i pazienti in terapia intensiva: ieri i posti letto occupati erano 131 ed oggi sono 144; mentre cala la degenza ordinaria dove ieri i posti letto occupati erano 1305 ed oggi 1294.