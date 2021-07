Portici – Il Centro Vaccinale di Portici in Via Farina nel Palazzetto dello Sport sfonda il muro delle 50.000 dosi vaccinali inoculate ai Cittadini Porticesi.

Nel dettaglio sono 32.687 i Cittadini che hanno ricevuto la prima dose e di questi,17.420 che hanno ricevuto anche la seconda dose.

Altissime le percentuali di copertura sia in riferimento alle adesioni in piattaforma, sia in ordine al numero potenziale di adesione di Cittadini residenti (46.474).