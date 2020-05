Nessun nuovo caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nel corso della giornata, a Torre del Greco.

Certificata anche la notizia della guarigione di un altro cittadino.

E’ quanto diramato dal Centro Operativo Comunale, al termine dell’aggiornamento serale con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i responsabili dell’ASL Na3 Sud.

Così, il bollettino della sessantesima giornata di lavoro del C.O.C., in seduta permanente, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale è il seguente:

Totale ospedalizzati: 5;

Totale in isolamento domiciliare: 5;

Totale guariti dal COVID: 62;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 8 (Tutti Negativi)

Si resta, tuttavia, in attesa – nelle prossime ore – dei risultati dei tamponi già effettuati e ancora al vaglio delle indagini di laboratorio.

“E’ finalmente iniziata – ha commentato il sindaco, Giovanni Palomba – la cosiddetta fase 2. E’ massima l’attenzione dell’ Amministrazione in riferimento al particolarissimo e delicato periodo che si è aperto da oggi, e, che gradualmente ci restituirà ad una nuova normalità. Saranno giorni di lavoro intenso per monitorare, di concerto con le Forze dell’ordine, l’intero territorio comunale al fine di controllare al meglio il cospicuo flusso di cittadini in circolazione.

Anzi, doveroso è un appello a tutti i torresi, non soltanto ad un profondo senso civico e di responsabilità, quanto soprattutto al rigoroso rispetto delle misure di contenimento e contrasto alla diffusione del virus, e in particolare, al rispetto di tre azioni fondamentali che consistono nell’impiego dei dispositivi di sicurezza D.P.I., nell’utilizzo di guanti e nel rispetto del distanziamento sociale. Piccoli e semplici gesti che, se attuati correttamente e da tutti, ci consentiranno di uscire ben presto da questa emergenza sanitaria. Continuiamo a resistere. Uniti ce la faremo”.