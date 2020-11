Torre del Greco – Più di 20 persone positive in Casa di Riposo per anziani

Preoccupazione per gli ospiti di Villa del Sole, casa di riposo di Torre del Greco (Napoli) che si trova all’interno dell’Hotel Sakura di via De Nicola. Sono, infatti, una ventina le persone risultate positive tra anziani e operatori sanitari, come si legge su skytg24.

Nella stessa casa di riposo lavora l’assessore ai Lavori pubblici Luisa Giordano, risultata positiva ad inizio settimana.