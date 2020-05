Un altro caso di contagio da COVID- 19 è stato registrato, nella giornata odierna, a Torre del Greco, e attualmente in sede domiciliare.

Certificata anche la guarigione dell’ultimo cittadino in regime ospedaliero.

La notizia è confermata dal Centro Operativo Comunale, al termine dell’ aggiornamento con l’ Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale e i Responsabili sanitari dell’ASL Na3 Sud.

Varia, così, il bollettino della settantaduesima giornata di attività consecutiva del C.O.C., in assetto permanente, nella Sala Giunta di Palazzo Baronale:

Totale ospedalizzati: 0;

Totale in isolamento domiciliare: 2;

Totale guariti dal COVID: 72;

Totale decessi: 20;

Totale esito tamponi odierni: 5 (4 Negativi; 1 Positivo)

Prosegue intanto il riscontro anche di altri tamponi effettuati, e, attualmente al vaglio delle indagini di laboratorio.

“Stiamo registrando – le dichiarazioni del sindaco, Giovanni Palomba – nuovi episodi sparsi di contagio. Sicuramente, ciò non va nella direzione auspicata, né tantomeno nella previsione numerica dei dati rilevati sino a qualche giorno fa. Oltretutto, l’ingente flusso, a volte ingiustificato, di cittadini in strada – in particolare negli ultimi giorni – contribuisce non poco ad una maggiore esposizione al rischio di contagio. Devo necessariamente ribadire che non siamo, in alcun modo, usciti dall’ emergenza epidemiologica, tuttora presente in città, dal carattere particolarmente diffusivo. C’è bisogno, quindi, di maggiore senso civico e di maggiore responsabilità; diversamente, potremmo registrare una nuova fase critica per la città. Bisogna rispettare, perentoriamente, il distanziamento sociale, e, limitare le uscite in strade alle sole esigenze previste dai dispositivi governativi. Collaboriamo tutti. Uniti ce la faremo”.