Portici – “Abbiamo 3 nuovi guariti, ed adesso solo una persona residente a Portici risulta contagiata ed è attualmente ricoverata in Ospedale a Boscotrecase in Reparto Covid in buone condizioni di salute, i medici che lo hanno in cura contano di poterlo sottoporre nei prossimi giorni ai tamponi di controllo per esitarne la guarigione”. Lo rende noto il sindaco di Portici Enzo Cuomo.

“I familiari di questa persona ed i contatti stretti sono stati sottoposti a tampone e risultati tutti Negativi, ciò ci rassicura che non si tratta di un focolaio ma di un caso isolato.

Il totale complessivo dei tamponi effettuati è pari a 497 con un numero di negativi pari a 476 ed un numero di positivi pari a 21, precisa il sindaco.

Sono 17 quindi le persone guarite, mentre 3 sono le persone decedute e una sola attualmente contagiata ma in via di definitiva guarigione di cui daremo notizia nei prossimi aggiornamenti ed una ricoverata in Ospedale.

Non migliorano ancora i dati sull’utilizzo della mascherina per strada, ancora elevato il numero dei verbali che la Polizia Municipale sta elevando, e purtroppo ancora troppi i deficienti che non utilizzano la mascherina per strada, tuona il primo cittadino.

Un discorso a parte meritano i minorenni, ragazzini e ragazzine che oramai pascolano a tutte le ore per strada senza mascherina, in questo caso i deficienti ed irresponsabili sono i genitori che lasciano che tutto ciò avvenga senza curarsi minimamente della salute dei propri figli.

Da lunedì dovrebbero riprendere molte attività, tra cui i negozi in genere ed i Parrucchieri, i Barbieri ed Estetisti.

Non abbiamo ancora notizie ufficiali che mi riservo di pubblicare non appena note, ma in Campania la somministrazione a tavola di ristoranti, pub e pizzerie dovrebbe riprendere Giovedì 21 maggio, mentre i bar già da lunedì potranno riprendere le attività di somministrazione al banco.

Per ognuna di queste attività sara’ necessario rispettare un protocollo sanitario operativo sia per l’esercente che per i clienti.

Stiamo attenti, utilizziamo le mascherine in modo corretto quando siamo per strada.

Basta rispettare pochissime regole per tutelare la nostra salute e quella degli altri”, conclude Cuomo.