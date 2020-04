Sono cinque i nuovi casi di contagio da COVID- 19, rilevati nella giornata odierna, a Torre del Greco e cinque i soggetti guariti dal virus. A comunicarlo è il Centro Operativo Comunale, riunito per il ventisettesimo giorno consecutivo, al termine dell’ultimo aggiornamento con i vertici dell’ ASL Na3 Sud.

Nel complesso, la situazione registrata sul territorio comunale è quella riportata dai seguenti dati:

Totale ospedalizzati: 17;

Totale in isolamento domiciliare: 32;

Totale guariti dal COVID: 9;

Totale decessi: 10

Previsti, poi, nelle prossime ore – da parte dell’ Autorità Sanitaria Locale – gli altri esiti dei tamponi, recentemente effettuati.

Attivato, inoltre, da oggi anche il conto corrente dell’Ente – presso la Banca di Credito Popolare – per tutti i cittadini che intendano esprimere un gesto di solidarietà, a beneficio del sostegno alimentare per tutte le realtà familiari del territorio, particolarmente in difficoltà. Così, quanti intenzionati a donare, potranno farlo attraverso il seguente codice IBAN: IT93 0051 4240 300C C100 6015 630.

“Dobbiamo continuare a restare a casa” – ha ribadito con fermezza il sindaco Giovanni Palomba, riprendendo, oltretutto, le parole del Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli.

“I dati odierni, ci dimostrano che stiamo ancora in una fase attiva dell’emergenza epidemiologica, per cui è necessario e fondamentale l’obbligo di rispettare le misure restrittive imposte dall’autorità governativa. Il dato nazionale, da qualche giorno confortante, non ci autorizza tuttavia a calare l’attenzione in un momento delicato e serio. Restare a casa è oggi, un’espressione di rispetto per noi stessi e per l’intera collettività alla quale apparteniamo. Non scoraggiamoci. Uniti ce la faremo”.