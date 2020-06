San Giorgio a Cremano – Zinno: c’è un infetto, ma non dico chi è.

Ecco il comunicato del sindaco Zinno:

“Cari concittadini, da domenica ho ricevuto molti messaggi di genitori e ragazzi che chiedevano informazioni sul contagio del diciassettenne.

Ho anche ricevuto le solite richieste di sapere nome cognome, giorno di tampone, gruppo sanguigno e chissà quale altro particolare.

Per trasparenza io informo sui positivi e sulle procedure per contenere il contagio, ma non darò mai nessun particolare sui contagiati sia perché sono dati protetti dalla privacy sia perché si deve combattere la ricerca “dell’infetto” come se fosse lui stesso responsabile del virus.

In questo caso abbiamo avuto più tribolazioni data l’età giovane dei tantissimi contatti, ma abbiamo fatto un lavoro capillare che tra stanotte e domani ci dirà se vi sono altri problemi da affrontare o meno.

Tutto questo ci fa capire quanto è necessario rispettare le regole con responsabilità e far sì che i giovani in particolare comprendano che é necessaria più responsabilitá.

Oggi abbiamo avuto solo due tamponi negativi e attendiamo i risultati di vari tamponi legati all’ultimo caso. Agiamo con serietá e insieme ce la faremo!”